Зарплата дальнобойщиков выросла до 165 тысяч рублей

В России зарплата водителя-дальнобойщика за год увеличилась на 50%. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на эксперта Strategy Partners Александра Цыпина.

«Средняя зарплата водителей грузовиков выросла с 83 тыс. рублей в 2022 году до 165 тыс. рублей в 2023 году», — сказал Цыпин.

По его словам, отрасль испытывает огромный дефицит водителей-профессионалов. Причем повышение зарплаты для дальнобойщиков на решает этой проблемы, среди участников рынка идет острая конкуренция за квалифицированные кадры.

До этого стало известно, что фракция ЛДПР разработает законопроект, согласно которому средства, полученные от системы взимания платы с грузовиков «Платон», будут идти на создание инфраструктуры для дальнобойщиков.

В ЛДПР пояснили, что отсутствие комфортных мотелей и общепита на трассах делает профессию дальнобойщика непопулярной. Просто так удобства не появятся, однако субсидии из дорожных налогов помогут решить проблему.

Ранее сообщалось, что компаниям не хватает 100-150 тыс. водителей-дальнобойщиков.