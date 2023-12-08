Россиянам рассказали, во сколько обходится владение электромобилем в крупных городах

Расходы на содержание электрического автомобиля Volkswagen ID.6 в Краснодарском крае оказались выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает маркетингового агентство НАПИ со ссылкой на данные собственного анализа стоимости владения.

Стоимость владения таким электрокаром за пять лет эксплуатации в Санкт-Петербурге составит 3,06 млн рублей, в Москве 3,09 млн рублей, а в Краснодарском крае — 3,13 млн рублей. Техническое обслуживание Volkswagen ID.6 дороже всего обойдется в Москве — расходы на ТО за пять лет в столице составляют 24,4 тыс. рублей против 21,6 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и Краснодаре. На текущий ремонт владелец машины в Москве потратит 103,7 тыс. рублей против 101,2 тыс. рублей в двух других городах.

При этом в Краснодарском крае владельцу электромобиля дороже обойдется электричество: стоимость зарядок на быстрых зарядных станциях при общем пробеге в 75 тыс. км составит в этом регионе 245 тыс. рублей против 242,8 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и 205,2 тыс. рублей в Москве.

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