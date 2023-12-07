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В Ленобласти дотла сгорел второй автобус за день

Под Санкт-Петербургом полностью сгорел второй за день автобус

В Ленинградской области сгорел автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Сегодня вечером рядом с городом Пикалево в Бокситогорском районе очевидцы наблюдали полыхающий автобус. Горел многоместный «Hyundai» Тихвинского вагоностроительного завода, предназначенный для развозки персонала. Водитель эвакуировал всех пассажиров и пересадил их на другой автобус», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

До этого сегодня сгорел пассажирский автобус на внутреннем кольце КАД возле Горелово. Отмечается, что пожар начался в кабине водителя. Затем огонь распространился на часть салона.

За последний год в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали полицейских, которые помогали вымогателям из ОПГ.

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