Кроссовер «Москвич» получил новую версию

Кроссовер «Москвич 3» получил новую комплектацию с подогревом передних сидений. Об этом сообщила пресс-служба столичного автозавода.

Опция с подогревом передних кресел появилась в комплектации «Стандарт Плюс». С механической трансмиссией такой кроссовер стоит от 2,2 млн рублей, а с вариатором — от 2,3 млн рублей.

Автомобиль в новой комплектации оказался на 11 тыс. рублей дороже, чем в базовой. Прежде подогрев передних сидений был доступен только в исполнении «Комфорт» за 2,5 млн рублей.

В ноябре стало известно, что у «Москвича 3» снизился официальный показатель мощности 1,5-литрового турбомотора со 150 л.с. до 136 л.с. Кроссовер оснащен люком, легкосплавными колесными дисками диаметром 17 дюймов, пластиковым защитным контуром по всему периметру нижней части автомобиля и на колесных арках, а также рейлингами на крыше. Для пассажиров второго ряда предусмотрены центральный подлокотник, USB-разъемы и отдельные воздуховоды.

Ранее «Москвич» назвал свою самую непопулярную модель.