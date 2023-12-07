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В России подорожала Lada Niva Legend в коммерческом исполнении

«Цена Авто»: в России изменились цены на коммерческие Lada Niva Legend

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Lada

В России изменились цены на классические внедорожники Lada Niva Legend в коммерческом исполнении. Об этом сообщают эксперты сайта «Цена Авто».

Бортовая платформа на базе Niva Legend (пикап) стала дороже на 53 тыс. рублей (+4,1%), а каркасный фургон (техничка), напротив, подешевел на 76 тыс. рублей (-4,7%). Теперь такие автомобили стоят от 1,34 млн и 1,54 млн рублей соответственно.

Накануне «АвтоВАЗ» объявил цены на свои внедорожники 2024 модельного года. Niva Legend подорожала сильнее всего — ее минимальная стоимость выросла сразу на 100 тыс. рублей. Речь идет об автомобиле в комплектации Classic, которая считалась самой доступной. Теперь машина стоит от 929,9 тыс. рублей. Внедорожник Niva Travel 2024 модельного года в такой же комплектации Classic стоит на 19 тыс. рублей больше, чем раньше (от 1,2 млн рублей).

Ранее стало известно, что Lada Vesta может лишиться одной важной опции.

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