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В Ставрополе пьяный водитель устроил массовое ДТП

Нетрезвый водитель может получить два года тюрьмы за массовое ДТП на Ставрополье

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ГИБДД Ставропольского края

В Ставрополе водитель с признаками опьянения спровоцировал массовую аварию. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

«6 декабря около 22 часов на улице 50 лет ВЛКСМ водитель автомобиля Lada Niva не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося Fiat Ducato и допустил с ним столкновение. По инерции Fiat совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, который, в свою очередь, столкнулся с Renault Symbol», — говорится в сообщении.

В аварии пострадали три человека. Водителю Lada Niva грозит до 2 лет лишения права управления, а также штраф 30 тысяч рублей.

До этого стало известно, что в Краснодаре двое инспекторов ГИБДД в нетрезвом состоянии ездили по городу на автомобилях и совершили ДТП, факт которого пытались скрыть от руководства. О санкциях, примененных к полицейским по результатам расследования, не сообщается.

Ранее в Москве двое мужчин подрались и повредили автомобили друг друга топором и бейсбольной битой.

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