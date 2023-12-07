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Женщина в коме стала участницей ДТП на Сахалине

На Сахалине в ДТП попала скорая помощь с пациенткой в коме

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«ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»' class="item-image" >
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Автомобиль скорой помощи, перевозивший женщину в коме, попал в ДТП на Сахалине. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД, передает ТАСС.

ДТП произошло утром 7 декабря. Автомобиль скорой помощи направлялся из города Поронайск в поселок Смирных. В районе села Леонидово водитель «скорой» не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет.

В момент аварии в салоне находились три человека — два пассажира, которые не были пристегнуты, и женщина в коме. Первые двое получили ушибы, но от госпитализации отказались. Женщина в бессознательном состоянии была пристегнута и не пострадала. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее автобус протаранил «скорую» в центре Хабаровска

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