Петербуржец разгромил автосалон из-за неработающего клаксона на купленной машине

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего мужчины, который устроил погром в автосалоне из-за неработающего звукового сигнала в только что купленной машине. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Мужчина купил подержанный автомобиль и перед выездом из салона полил его шампанским.

«Обвиняемый попросил менеджера посигналить ему из купленного авто, однако звуковой сигнал на автомобиле не сработал. Сильно разозлившись, выражаясь грубой нецензурной бранью, обвиняемый начал ногами сносить в автосалоне компьютерную технику со столов продавцов-консультантов», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Затем мужчина выстрелил в лицо менеджеру из газового пистолета, пострадавший получил химический ожог. После этого сотрудники автосалона связали буйного покупателя веревками и держали его до приезда полиции. Позднее он выразил раскаяние и возместил причиненный ущерб.

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