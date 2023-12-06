Эксперт перечислил признаки подозрительной АЗС

Нарваться на некачественное топливо легче всего на заправке, владельцы которой не уделяют внимания ее оформлению и состоянию оборудования. Также вызывают подозрения АЗС, на которых топливо значительно дешевле, чем на окружающих заправках. Об этом «Газете.Ru» рассказал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Безусловно, нужно обращать внимание на внешний вид АЗС. Если на ней ржавые раздаточные колонки, наверное, не нужно там заправляться. В крайнем случае можно залить 10 литров, чтобы доехать до нормальной АЗС», — сообщил Моржаретто.

Также обоснованные подозрения относительно качества топлива вызывает разница в его цене по сравнению с окружающими заправками. Если бензин на АЗС дешевле на 3-5 рублей за литр, лучше с ней не связываться, добавил эксперт.

«Я советую заправляться только на сетевых АЗС, относящихся к вертикально интегрированным нефтяным компаниям или крупным местным сетям, которые есть в каждом регионе», — заключил Моржаретто.

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