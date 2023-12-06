В СФ сочли полный переход на цифровые водительские права невозможным

Водительское удостоверение в электронном виде не сможет полностью заменить документ на бумажном носителе. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Он отметил, что по итогам проведенного круглого стола, посвященного цифровому водительскому удостоверению, решили рекомендовать Минцифры РФ продолжить работу над развитием приложения «Госуслуги. Авто», которое дает возможность предъявить электронные права.

«<…> нужно ли делать полную замену водительского удостоверения на бумажном носителе на электронный <…>. Сейчас мы совместно с экспертами приходим к мнению, что не надо, нельзя», — уточнил сенатор.

В числе причин, которые не позволяют полностью избавляться от бумажных водительских удостоверений, Башкин назвал безопасность и оперативность. Он отметил, что не везде есть интернет, а телефон может разрядится или разбиться.

В конце ноября юристы раскритиковали введение в России электронных водительских прав.

Ранее стало известно, что ГИБДД проведет сплошные проверки на дорогах.