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Десятки автомобилей утонули в нечистотах после прорыва канализации в Уфе

В Уфе нечистоты из канализации залили парковку с автомобилями

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева прорвало канализацию. Нечистоты затопили парковку с автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Прорвало канализацию на проспекте Салавата Юлаева рядом с НИПИ «Петон» в Уфе. Воды там сейчас почти по колено, на место прибыли бригады специалистов», — говорится в сообщении.

По данным канала, причиной прорыва канализации мог стать резкий перепад температуры. Судя по видео, на парковке находилось не менее 40 автомобилей. В основном это легковые машины. О проблемах заявили владельцы семи потопленных авто. На вопрос, причитается ли им компенсация, в «Уфаводоканал» отвечать отказались.

До этого стало известно, что в Сочи полицейские задержали 35-летнего мужчину, который вместе с другом пытался угнать ВАЗ-2105, однако машина загорелась. Второго участника попытки угона разыскивают.

Ранее в Москве двое водителей разбили автомобили друг друга топором и битой.

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