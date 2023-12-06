Мишустин заявил, что в России выпустят 100 тыс. электромобилей за три года

Производство электромобилей в России в течение следующих трех лет достигнет 100 тыс. машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«В течение следующих трех лет на наших заводах планируется выпустить около ста тысяч машин этого класса», — приводит агентство слова Мишустина на его лекции в рамках проекта «Знание».

Мишустин заявил, что у России есть хорошие перспективы в сфере электротранспорта, и напомнил о проекте электромобиля «Атом», который развивается в России на отечественной платформе и с использованием отечественной операционной системы. Также он сообщил, что в регионах страны распространяются электробусы, для которых также создается инфраструктура.

По его словам, в стране в первую очередь идет разработка машин с перспективными силовыми установками — водородными, гибридными и электрическими.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель GAC анонсировал на 2024 год четыре новых модели для российского рынка.