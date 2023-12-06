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Последний Volkswagen Taos российской сборки продан

В России продали последний Volkswagen Taos российской сборки

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Volkswagen

Новые кроссоверы Volkswagen Taos российской сборки закончились. Об этом «Газете.Ru» сообщили в дилерском центре Volkswagen в Калининграде, где в декабре оставался в продаже последний экземпляр этой модели. На выбор теперь предлагаются только китайские модели.

«Автомобилей Taos, к сожалению, у нас уже нет, потому что поставки давно прекращены, а с пробегом машину еще никто не сдал», — сообщила сотрудница дилерского центра и предложила в качестве альтернативы китайский кроссовер Jetta VS7.

Согласно данным Automotive Group Rus (название бывшего российского представительства Volkswagen Group Rus), по состоянию на конец ноября последние два новых Volkswagen Taos оставались у дилеров в Магнитогорске и Калининграде. Один из них был продан в конце месяца, последний экземпляр в Калининграде также реализован, уточнили в дилерском центре.

За остававшиеся в наличии машины дилеры просили 2,8-2,9 млн рублей. Сборка Volkswagen Taos в России была организована на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что производство автомобилей в России должно вырасти на 42% в 2024 году.

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