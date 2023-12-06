Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный водитель инкассаторского броневика устроил гонки с гаишниками

В Марий Эл ГИБДД задержала после погони водителя инкассаторской машины

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Марий Эл нетрезвый водитель автомобиля ГАС попытался скрыться от инспекторов ГИБДД и спровоцировал погоню, сообщается на сайте республиканского МВД.

Инцидент произошел в поселке Приволжский Волжского района республики. Водитель автомобиля проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке, развернулся и пытался уехать.

«В ходе преследования автомашина нарушителя резко остановилась, а ее водитель попытался убежать. Полицейские догнали нарушителя и задержали его», — отмечается в сообщении полиции.

Освидетельствование показало, что 53-летний водитель находится в состоянии опьянения. В его отношении составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрено лишение водительских прав на 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Мужчина управлял бронированной инкассаторской машиной ГАС, уточняет pg12.ru.

Ранее в Новосибирске кондуктор автобуса набросилась на пассажирку с кулаками.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий