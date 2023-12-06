Импортер автомобилей SAIPA передумал продавать их в России

Российский дистрибьютор иранских автомобилей SAIPA, ООО «Бест Моторс», отказался от своих планов продавать эти машины в России, выяснила «Газета.Ru». Учредители компании приняли решение ее ликвидировать.

«Ситуация экономическая немного поменялась. На тот момент бренд SAIPA был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов.

По словам Степанова, при нынешнем курсе валют и повышенном утилизационном сборе не получилось бы продавать автомобили SAIPA по той цене, которая планировалась изначально.

«Цена на иранский автомобиль должна быть на 20-30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», — заключил глава «Бест Моторс».

О том, почему SAIPA не смогла выйти на российский рынок, читайте в материале «Газеты.Ru».