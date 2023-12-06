Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Импортер автомобилей SAIPA передумал продавать их в России

Дистрибьютор иранской SAIPA отказался от продаж в России

close
100%
Saipa

Российский дистрибьютор иранских автомобилей SAIPA, ООО «Бест Моторс», отказался от своих планов продавать эти машины в России, выяснила «Газета.Ru». Учредители компании приняли решение ее ликвидировать.

«Ситуация экономическая немного поменялась. На тот момент бренд SAIPA был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов.

По словам Степанова, при нынешнем курсе валют и повышенном утилизационном сборе не получилось бы продавать автомобили SAIPA по той цене, которая планировалась изначально.

«Цена на иранский автомобиль должна быть на 20-30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», — заключил глава «Бест Моторс».

О том, почему SAIPA не смогла выйти на российский рынок, читайте в материале «Газеты.Ru».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий