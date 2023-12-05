В России перестали дорожать машины с пробегом

Рост цен на автомобили с пробегом в возрасте до 15 лет почти остановился. За месяц средняя стоимость такой машины выросла на 0,5%, сообщает «Журнал Авто.ру» со ссылкой на данные из базы объявлений классифайда.

На начало декабря средняя стоимость подержанной машины составила 2,19 млн рублей. При этом последние месяцы 2023 года средняя стоимость активно росла. В начале ноября машины продавались в среднем за 2,18 млн рублей, в начале октября — за 2,13 млн рублей (+7,6% к сентябрю). За год автомобили на «вторичке» прибавили в цене примерно 465 тыс. рублей — в начале декабря прошлого года средняя стоимость составляла 1,73 млн рублей.

Снижение роста цен может быть связано с падением активности покупателей на вторичном рынке и отложенным спросом, а также подорожанием кредитов, рассказали аналитики.

В ноябре 2023 года в России было продано 109,7 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,1 раза больше, чем за такой же период 2022 года.

Ранее стало известно, что Livan выведет на рынок России две новые модели в 2024 году.