Полицейский «КаМАЗ» попал в ДТП с фурой в Волгоградской области, пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону, передает ТАСС.

Авария произошла утром в городе Волжский. Служебный грузовик «КамАЗ», который закреплен за управлением МВД по городу, столкнулся с грузовым «МАЗом». В результате аварии травмы получили два сотрудника полиции и водитель фуры.

Пострадавших 1989, 1998 и 1967 годов рождения доставили в городскую больницу №1. Одного направили в отделение травматологии, другого — в отделение нейрохирургии. Их состояние стабильное. Третий пострадавший отказался от госпитализации после осмотра.

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