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Россиянам назвали наиболее опасные реагенты для кузова автомобиля

Автоэксперт Кукарин: самыми опасными реагентами для машины являются химические смеси

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Зимой автомобильные дороги посыпают различными составами для предотвращения гололеда. Самыми опасными для машин являются, а химические и комбинированные реагенты. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Встречаются различные составы: абразивные (песок, гранитная или мраморная крошка), химические и комбинированные реагенты. Именно последние чаще всего используются в крупнейших мегаполисах. И именно химические и комбинированные смеси оказывают наиболее негативное воздействие на машины. В их состав, как правило, входит хлорид натрия (техническая соль) и дополнительные добавки (мелкие фракции щебня, мраморной крошки и др.). Наименее вредными для машины являются абразивные средства без добавления солей», — отметил эксперт.

По словам специалиста, в первую очередь от реагентов страдает кузов. Соль разъедает структуру лакокрасочного и резинового покрытия. Далее любые сколы, царапины начинают быстро корродировать, днище и пороги покрываются ржавчиной. Разрушаются и пластиковые обвесы, плафоны фар, шины.

Кроме того, реагенты оседают практически на всех деталях подвески автомобиля. Особенно страдают стойки амортизатора, из-за их конструкции, где смесь снега с реагентом может оставаться довольно продолжительное время. Кроме этого, особенно подвержены негативному воздействию бензобак, топливные и тормозные магистрали, подчеркнул Кукарин.

Ранее стало известно, можно ли покупать омывайку на обочине дорог.

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