Компания Livan планирует собирать в России седан и кроссовер на одном из заводов

Китайская автокомпания Livan ведет переговоры о контрактной сборке автомобилей в России. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор «Ливэн Моторс Рус» Се Цзяо.

«Мы склоняемся к переговорам по сборке. С разными каналами мы уже разговариваем по этому вопросу», — сказал Се Цзяо.

По словам главы «Ливэн Моторс Рус», сроки начала сборки зависят от результата переговоров с разными потенциальными партнерами. Наиболее востребованными моделями для сборки в России в компании считают седаны, которые актуальны у корпоративных клиентов, и кроссоверы С-класса.

Сейчас в модельную линейку входят седан S6 Pro (от 2,5 млн рублей) и два кроссовера — X6 Pro (от 2,6 млн рублей) и X3 Pro (от 1,9 млн рублей). Модель X3 Pro стала одной из самых доступных китайских автомобилей в России, «Газета.Ru» провела ее тест-драйв.

О том, как Livan планирует развиваться на российском рынке, читайте в материале «Газеты.Ru».

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