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Автомобиль с полицейским в салоне обстреляли в Ингушетии

Mash: в Ингушетии неизвестные на Toyota четыре раза выстрелили в полицейского

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Depositphotos

Неизвестные обстреляли машину полицейского в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. Объявлен план-перехват.

Отмечается, что Адам К. работает в МВД по СКФО оперативником отдела по борьбе с незаконным оборотом оружия, курирует Ингушетию. Мужчина взял по работе у родного брата Lada Granta и поехал в Сунджу на встречу.

На обратном пути к нему пристроилась наглухо тонированная черная Toyota Camry, из которой открыли огонь. Одна пуля попала в подголовник водителя Lada Granta, другая — в обшивку пассажирской двери, еще две вылетели через боковые стекла. После этого стрелявшие скрылись.

Сотрудник не пострадал, в его машине разбиты стекла. Стрелявших ищет полиция.

До этого стало известно, что в Москве сотрудники ГИБДД обнаружили в автомобиле хоккеиста Дмитрия Химушкина более 30 свертков с белым порошком. Свертки с порошком изъяли и отправили на экспертизу, проводится проверка. Дмитрий Химушкин играет за любительскую команду «Котофей» в Ночной хоккейной лиге.

Ранее сообщалось, что на Ямале гаишники пообещали гражданам деньги за сообщения о пьяных водителях.

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