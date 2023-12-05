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Стало известно, как будет выглядеть новый Nissan Leaf

Nissan превратит хетчбэк Leaf в стильный кроссовер

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Nissan

Новое поколение электромобиля Nissan Leaf будет напоминать кросс-купе Chill-Out со спортивным силуэтом и высокой посадкой, которое было представлено в 2021 году. Об этом сообщает motor1.com. Сейчас модель выпускается в кузове хетчбэк.

Концепт Chill-Out построен на платформе CMF-EV, а в движение его приводила установка e-4orce. Кроме того, автомобиль оборудован автопилотом. Не исключено, что все это может получить и новый Leaf.

Презентация серийной модели Nissan Leaf третьего поколения состоится в следующем году, а в продажу машины поступят в 2025 году.

Продажи Nissan Leaf колебались в пределах 10 тыс. штук в течение последних нескольких лет. Но за первые девять месяцев этого года года они упали почти на 35%. Нынешний 2023 год может стать одним из худших в плане продаж с момента появления модели: на данный момент продано всего 5,8 тыс. экземпляров Leaf.

До этого стало известно, что китайский электромобиль BYD Seal вошел в список финалистов престижной премии «Автомобиль года в Европе 2024» (Car of the Year 2024). Другими финалистами премии стали шесть моделей, включая четыре электрических кроссовера: BMW 5-series, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR и Volvo EX30. Победитель будет объявлен на Женевском автосалоне 26 февраля.

Ранее сообщалось, что электромобили доставляют на 79% больше проблем, чем машины с ДВС.

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