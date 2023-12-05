Автоэксперт рассказала о скором появлении иранского седана на российском рынке

В 2024 году на российском рынке автомобилей могут стартовать продажи нового седана Kaiyi E5. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Она уточнила, что в 2023 году в России почти не осталось новых седанов, помимо отечественных и китайских. По ее словам, пока россияне могут присмотреться к европейским и корейским машинам с пробегом, которые ввозятся в страну по параллельному импорту.

«Они находятся в хорошем техническом состоянии и входят в ценовой диапазон до 1,5 млн рублей. Наиболее надежные седаны — Skoda Octavia и Kia Cerato. Также на российском рынке появятся новые иранские седаны Iran Khodro Tara, а в конце 2023 года стартуют продажи китайской модели Omoda S5», — добавила Уткина.

В сентябре вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр говорил, что автомобили иранского бренда Iran Khodro, которые планируют поставлять в Россию, могут нуждаться в доработках. Он уточнил, что машины для холодного российского климата и жаркого иранского могут отличаться максимум термостатом.

Ранее был назван приоритетный рынок для экспорта автомобилей Lada.