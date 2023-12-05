Грузовик попал в аварию и перекрыл движение на МКАД

В Москве грузовой автомобиль попал в аварию и перекрыл несколько полос для движения на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 24-го километра МКАД (в районе развязки с Каширским ш.) водитель грузового автомобиля совершил наезд на снежные массы у разделительного ограждения, в результате чего его развернуло на проезжей части», — говорится в сообщении.

В результате аварии движение по трем полосам из пяти было перекрыто. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

До этого стало известно, что водителя Kia, столкнувшегося с Mercedes-Maybach, в котором с концерта в Санкт-Петербурге возвращался рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), выдворят из России.

Maybach, в котором находился рэпер Баста, попал в аварию 3 декабря 2023 года у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Баста в ДТП не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Ямале гаишники пообещали гражданам деньги за сообщения о пьяных водителях.