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Водителя Kia, который врезался в Maybach с рэпером Бастой, выдворят из России

Суд решил выдворить из России водителя, врезавшегося в машину с Бастой

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Алёна Яшина

Водителя Kia, столкнувшегося с Mercedes-Maybach, в котором с концерта в Санкт-Петербурге возвращался рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), выдворят из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, водитель по фамилии Камолов почти три года уклонялся от выезда из страны. Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорил его к штрафу в 5 тыс. рублей и административному выдворению.

Maybach, в котором находился рэпер Баста, попал в аварию 3 декабря 2023 года у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Он возвращался с концерта и, предположительно, находился на заднем сиденье.

Менеджер исполнителя сообщила «Газете.Ru», что Баста в ДТП не пострадал.

Ранее стало известно, что 49-летний мигрант без прав врезался во встречную машину на Ставрополье.

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