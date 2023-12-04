Toyota представила концепт компактного городского кроссовера

Toyota представила на конференции в Брюсселе концепт городского электрического кроссовера, близкого по размерам к бензиновому C-HR.

Габаритная длина новинки — 4300 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1620 мм. Автомобиль будет доступен с передним и полным приводом, в одномоторном и двухмоторном варианте. Также покупатель сможет выбрать емкость тяговой батареи из двух вариантов.

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Концепт Toyota короче и уже, чем C-HR, и будет конкурировать с Volvo EX30, уточняет Motor1.

Подробных технических характеристик Urban SUV автопроизводитель не приводит. При этом объявлено, что новый кроссовер станет самым компактным и доступным среди шести электрических моделей, которые японская корпорация намерена вывести на европейский рынок.

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Серийная версия будет представлена в 2024 году. Число электрических моделей Toyota в Европе будет доведено до шести к 2026 году.

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