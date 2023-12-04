Люксовый производитель часов выпустил собственный автомобиль

Компания Bvlgari представила концепт-кар Aluminium Vision Gran Turismo, который появится в гоночной видеоигре. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского бренда.

По словам представителей компании, при создании родстера дизайнеры вдохновлялись часами Bvlgari Aluminium 1998 года. Над автомобилем работал Фабио Филиппини, бывший директор по дизайну ателье Pininfarina.

Родстер получил спортивное рулевое колесо с тремя спицами и отделку из орехового дерева, а также спидометр в стиле хронографа на приборной панели. Технические характеристики машины не уточняются. Автомобиль Bvlgari Aluminium появится в видеоигре Gran Turismo 7 в 2024 году.

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Концепт-кар был создан в рамках программы Vision Gran Turismo, в которой автокомпании проектируют концепт-кары будущего для серии игр Gran Turismo. Участниками программы прежде становились Ferrari, BMW, Lamborghini, Porsche, McLaren, Bugatti и другие производители.

Ранее для игры Gran Turismo компания Genesis подготовила автомобиль с 1000-сильным мотором.