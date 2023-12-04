Эксперт перечислил ошибки автовладельцев при отогреве машины

При запуске замерзшего автомобиля водителю не следует долго прокручивать двигатель стартером, а если машину необходимо доставить для отогрева в теплое помещение, лучше воспользоваться эвакуатором, а не буксировать ее на тросе. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

«Длительное вращение стартером, более 7 секунд в целом не рекомендуется. Это может привести к его подгоранию или полному выходу из строя и дальнейшему дорогостоящему ремонту», — предупредил Пономарев.

По его словам, если владелец обладает лишь поверхностными знаниями об устройстве автомобиля, долго усердствовать с «оживлением» машины не следует и необходимо обратиться к профессионалам. Дотянуть машину до теплого помещения на тросе допустимо, только если оно находится рядом с домом, предупредил эксперт.

«При движении на непрогретом авто возможно возникновение утечек технических жидкостей из агрегатов трансмиссии и гидросистемы рулевого управления», — напомнил Пономарев.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина пытался отсудить 23 млн рублей у автосалона за сломанную Kia.