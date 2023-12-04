Движение по Тюменскому проезду в Москве перекрыто из-за пожара на северо-востоке. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспортного сообщения Москвы.

Возгорание произошло на заводе по адресу Открытое шоссе, 12с2. Уточняется, что с огнем уже борются оперативные службы.

До этого площадь пожара в здании завода автомобилей в Москве составила 1 тыс. кв. м.

«Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров», — рассказал собеседник агентства.

Также стало известно, что сложность пожара повышена до третьего (повышенного) номера.

Горит фабрика по производству прицепов.

На сайте фабрики указано, что Московский завод специализированных автомобилей является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десятку крупнейших предприятий Европы.

Ранее стали известны подробности о крупном пожаре на рынке «Садовод».