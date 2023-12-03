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ДТП с 17 машинами парализовало движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы

Baza: более 15 машин столкнулись на Новорижском шоссе, его перекрыли

Массовая авария парализовала движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы, участниками ДТП стали 17 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В районе Истры столкнулись несколько автомобилей, следом из-за плохой видимости в аварию попали водители других машин. В результате повреждения получили 17 автомобилей, движение по шоссе в сторону Москвы оказалось заблокировано.

В ГУ МВД России по Московской области ранее сообщали, что в двух массовых ДТП на Новорижском шоссе около Истры оказались повреждены девять машин, пострадавших нет. В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что крупные аварии произошли из-за скользкой дороги и снегопада.

Ранее московских водителей предупредили о метели и призвали отложить поездки.

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