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Движение по трассе М-4 «Дон» заблокировано из-за ДТП

«Автодор»: в Воронежской области приостановили движение по трассе М-4 «Дон»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Ростовской области приостановлено движение на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале.

Движение приостановлено на 656-м километре в сторону Ростова-на-Дону. Из-за аварии дорогу перекрыли, был организован объезд по альтернативному направлению М-4 со съездом на 633 км, говорится в сообщении.

Утром воскресенья в Воронежской области также перекрыли движение по М-4 «Дон» из-за аварии, сообщало «МВД Медиа». По предварительным данным, на 657 км автодороги произошло столкновение двух грузовиков и одной легковушки, движущихся в попутном направлении в сторону Ростова-на-Дону. Из-за ДТП поток автомобилей с 633 км по 715 км перенаправляется на альтернативный участок трассы.

Представители «Автодора» также предупредили, что Московском регионе в ближайшие сутки ожидается сильный снегопад. Снег прогнозируется на всем протяжении трасс М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина». На М-4 «Дон» в Тульской и Липецкой областях в течение суток ожидается снег, в Воронежской области — снег с дождем, в Ростовской области — дожди. На М-11 «Нева» и М-12 «Восток», согласно прогнозу, снегопад продлится течение всего дня и прекратится ночью.

Ранее водителя зажало в искореженном грузовике после ДТП на трассе «Кавказ».

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