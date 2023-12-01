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Петербурженка послала мужа переставить машину и он устроил конфликт, взяв топор

Петербуржец из-за криво стоящего авто жены напал на соседей с топором

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге жена попросила нетрезвого мужа припарковать ее автомобиль, а он устроил драку с соседями и напал на них с топором. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Конфликт произошел вечером 12 октября в поселке Шушары. Приехавшая домой автомобилистка не смогла поставить автомобиль на стоянку и попросила сделать это своего мужа, который за ужином употреблял алкоголь.

«Через некоторое время девушка услышала крики, выглянула в окно и увидела, как муж бегает с топором за незнакомым человеком. Мужчины дрались, упали на тротуар, далее прибыли сотрудники ППСП и начали разнимать драку, позже приехали сотрудники ГИБДД», — отмечается в сообщении судебной пресс-службы.

Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем Volvo и направили на освидетельствование на состояние опьянения, от которого водитель отказался. В суде он утверждал, что не сидел за рулем машины, а также возместил соседу нанесенный материальный и моральный ущерб. Его показания опровергли свидетель и инспектор ДПС. Мировой судья назначил водителю лишение прав на год и 7 месяцев, а также штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее калининградец протаранил автомобиль, водитель которого проехал во «встречке».

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