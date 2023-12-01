Омский водитель назвал тест на опьянение геноцидом

В Омске арестованы водитель и пассажир автомобиля, которые устроили скандал с сотрудниками ГИБДД и отказывались выходить из машины. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«При осуществлении административных процедур водитель и его пассажир – мужчина 1987 г.р. – всячески препятствовали работе автоинспекторов, выражались в их адрес нецензурной бранью. На неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий нарушители не реагировали», — отмечается в сообщении полиции.

В полиции уточнили, что водитель с признаками опьянения отказался пройти освидетельствование. На видеозаписи инцидента слышно, что мужчина называл требования полицейских об этой процедуре геноцидом.

«Я отвергаю ваше предложение! За что производите геноцид? За что производите геноцид?» — повторял он.

Суд арестовал водителя автомобиля на шесть суток за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, его пассажир арестован на четверо суток. Также собраны материалы по факту отказа от медосвидетельствование на состояние опьянения и ряд других нарушений ПДД.

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