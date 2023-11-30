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Челябинские коммунальщики устроили дрифт на тракторах

В Челябинске трактористы устроили дрифт на перекрестке

В Челябинске водители снегоуборочных тракторов устроили дрифт на заснеженном перекрестке, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что два трактора отделились от колонны снегоуборочной техники, убиравшей проезжую часть, и остались на перекрестке. Их водители начали ездить по кругу в управляемом заносе. При приближении автомобилей трактористы разъехались в сторону, давая возможность водителям машин проехать перекресток.

Проехав несколько кругов, тракторы продолжили уборку дороги и направились в том же направлении, куда и другая уборочная техника.

До этого в Краснодарском крае станица осталась без электроснабжения из-за автомобиля BMW, врезавшегося в столбы высоковольтной линии электропередачи.

Ранее в Калининградской области самосвал раздавил Audi, ее водителю удалось выжить.

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