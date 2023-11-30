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Россиянам рассказали, как продлить срок службы зимних шин

Эксперт Растегаев посоветовал избегать резких ускорений для сохранения шин

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Чтобы продлить срок службы зимних шин, водителю следует избегать резких маневров и ускорений. Об этом «Газете.Ru» рассказал шинный эксперт и испытатель «Авторевю» Олег Растегаев.

«На долговечность шипованной шины влияет прежде всего не скорость, а наличие или отсутствие продольных и поперечных ускорений. При агрессивном вождении шины изнашиваются значительно интенсивнее, чем при спокойном стиле езды, когда водитель не превышает условную отметку в 100 км/ч», — сообщил Растегаев «Газете.Ru».

Если водитель ездит аккуратно, он сможет сохранить шины в хорошем состоянии и через 5-7 лет. И возможно, в критический момент это поможет ему справиться с какой-либо аварийной ситуацией, которая может возникнуть на дороге, избежать аварии, — аргументировал эксперт.

«На любой шине, в том числе шипованной, указан индекс скорости, на которую она рассчитана. Ее превышать нельзя. С точки зрения повседневной эксплуатации также следует помнить, что износ шин возрастает при езде на высокой скорости», — заключил Растегаев.

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