Продажи новых автомобилей в России могут вырасти на 24%

В 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 24% по сравнению с результатом 2023 года. Об этом рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, передает газета «Ведомости».

Удалов представил три возможных сценариях развития рынка новых легковушек в РФ. При самом оптимистичном в будущем году продажи вырастут на 36% и составят 1,5 млн автомобилей.

При базовом и наиболее реалистичном развитии событий продажи легковушек на первичном рынке увеличатся на 24% — до 1,3 млн машин. При пессимистичном сценарии рынок легковых автомобилей ожидает падение на 9% (до 900 тыс. ед.), впрочем, аналитики не считают этот вариант наиболее реалистичным.

В России за 10 месяцев 2023 года было продано более 1 млн единиц автомобильной техники, что на 58% больше, чем за январь – октябрь прошлого года, сообщали в «Автостате».

Ранее стало известно, что китайские автомобили в России начали дешеветь.