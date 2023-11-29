Китайские грузовики заняли более 63% российского рынка

По итогам октября в России было продано более 8,2 тыс. новых китайских грузовиков, что составило более 63% от общего объема рынка. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«Марка Sitrak в октябре этого года увеличила продажи на 187,5% в годовом выражении и вышла на второе место в рейтинге автопроизводителей. Sitrak приблизился к «КамАЗу», который несмотря на 4-процентный спад продаж сохранил в октябре лидерские позиции», — отмечается в сообщении.

«КамАЗ» за месяц реализовал более 2,4 тыс. машин против 2,6 тыс. годом ранее. Sitrak нарастил продажи с 736 до 2,1 тыс. грузовиков. На третьем месте китайский бренд Shacman, который продал в октябре около 1,8 тыс. машин. За ним следуют FAW (1,6 тыс. машин) и Foton, который реализовал в октябре 779 грузовиков против 33 в том же месяце годом ранее.

Всего в октябре в России продано 13 тыс. новых грузовиков, а за 10 месяцев 2023 года — 119,2 тыс., что на 81,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее стало известно, что завод «Москвич» планирует выпускать гибридные автомобили.