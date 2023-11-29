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Россиянам назвали нарушения ПДД, за которые гаишники не оштрафуют

Автоэксперт Шапарин назвал два нарушения, за которые ДПС не оштрафует водителя

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Максим Блинов

Сотрудники ГИБДД практически не налагают на водителей штраф за загрязненные естественным образом номерные знаки и неиспользование «поворотников». Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Если номер автомобиля не читается, инспекторы обычно дают возможность водителю протереть его на месте и отпускают без оформления протокола. Конечно, это не касается случаев, когда видно, что номер старательно замазан грязью», — сообщил Шапарин.

Также инспекторы ДПС практически никогда не выписывают штрафов за невключенные указатели поворота, несмотря на то, что их неиспользование при совершении маневра является нарушением Правил дорожного движения, добавил эксперт.

«Штраф за это предусмотрен, но постановлений по этой статье нет. Это такая же редкость, как динозавра встретить», — заключил Шапарин.

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