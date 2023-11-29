Мигранты пинали ногами лежачего калининградца в автобусе

В Калининграде группа мигрантов избила молодого человека в автобусе и на автобусной остановке. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Янтарный ДЛБ».

По его данным, конфликт произошел поздно вечером в понедельник в автобусе маршрута 11. На кадрах видно, как трое мужчин избивают ногами лежащего человека на автобусной остановке. После этого он поднялся и забежал в автобус. Нападавшие зашли вслед за ним, вытащили на улицу и продолжили избиение.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Бочарову возбудить по факту произошедшего уголовное дело и доложить о его обстоятельствах и результатах расследования, сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

«В комментариях в социальной сети сообщается, что 27 ноября текущего года в городе Калининграде группа мигрантов избила молодого человека на улице. Пострадавший попытался укрыться в рейсовом автобусе, однако мужчины вывели его из общественного транспорта и продолжили наносить побои», — отмечается в сообщении СК.

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