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Мигранты пинали ногами лежачего калининградца в автобусе

Мигранты сильно избили калининградца в автобусе

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Телеграм-канал ЯНТАРНЫЙ ДЛБ (Калининград)

В Калининграде группа мигрантов избила молодого человека в автобусе и на автобусной остановке. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Янтарный ДЛБ».

По его данным, конфликт произошел поздно вечером в понедельник в автобусе маршрута 11. На кадрах видно, как трое мужчин избивают ногами лежащего человека на автобусной остановке. После этого он поднялся и забежал в автобус. Нападавшие зашли вслед за ним, вытащили на улицу и продолжили избиение.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Бочарову возбудить по факту произошедшего уголовное дело и доложить о его обстоятельствах и результатах расследования, сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

«В комментариях в социальной сети сообщается, что 27 ноября текущего года в городе Калининграде группа мигрантов избила молодого человека на улице. Пострадавший попытался укрыться в рейсовом автобусе, однако мужчины вывели его из общественного транспорта и продолжили наносить побои», — отмечается в сообщении СК.

Ранее в Югре мигрант-нелегал устроил дрифт на BMW у мемориала участникам ВОВ.

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