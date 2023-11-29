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Toyota представила в Японии обновленный Land Cruiser 70

Toyota повторно вывела на японский рынок Land Cruiser 70

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Toyota

Корпорация Toyota представила обновленный вариант внедорожника Land Cruiser 70 и вернула модель на рынок Японии.

Автомобиль, который выпускается с 1984 года, получил ряд обновлений. В частности, на него начали устанавливать светодиодные фары круглой формы, в салоне появился экран медиасистемы. Внедорожник оснащается турбодизелем рабочим объемом 2,8 л и мощностью 204 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Предусмотрен подключаемый полный привод и набор электронных систем. Среди них — система стабилизации, активная антипробуксовочная система, электронная блокировка дифференциала, а также функция помощи при спуске с горы.

Компания планирует продавать на домашнем рынке по 400 классических внедорожников в месяц, цена машины — от 4,8 млн иен (2,9 млн рублей).

Ранее в России начались продажи кроссовера BAIC X7.

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