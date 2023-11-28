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В Нижегородской области будут выпускать авто под собственным брендом

Губернатор Нижегородской области сообщил о производстве легковых машин в регионе

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Universal Pictures

В Нижегородской области планируется производить легковые автомобили под собственным брендом. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил губернатор Глеб Никитин.

По словам Никитина, российский автопром начал восстанавливаться, у автопроизводителей расширился выбор поставщиков компонентов, а по итогам девяти месяцев объем производства машин в области вырос на 10% к 2022 году.

«Мы сейчас очень активно работаем над расширением линейки [производимых автомобилей], надеемся, что у нас получится в недалеком будущем вернуть в Нижегородскую область производство легковых автомобилей под собственными брендами. Мы ждем отечественный, нижегородский бренд», — сказал Никитин.

В Нижегородской области в 1956 году Горьковский автозавод начал производство легкового ГАЗ-М-21 «Волга», с 1959 года на предприятии выпускали ГАЗ-13 «Чайка». «Волга» ГАЗ-3102 выпускалась на Горьковском автозаводе с 1981 по 2008 год, на начальном этапе машины этой модели поставляли только в Гараж особого назначения, обслуживавший политбюро ЦК КПСС.

Ранее стало известно, что в России может появиться новая китайская марка Deepal.

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