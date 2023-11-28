Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Замминистра МЧС попал в ДТП в центре Москвы

Baza: в центре Москвы замминистра МЧС Супруновский попал в ДТП

close
100%
МЧС России

Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, авария произошла рядом с Домом правительства. Внедорожник Toyota Land Cruiser, который закреплен за МЧС, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Никто не пострадал, у Toyota от удара оторвалось боковое зеркало.

Отмечается, что после аварии машина с Супруновским уехала с места ДТП, потому что замминистра опаздывал в Белый дом. После этого водитель вернулся на место происшествия и стал дожидаться прибытия сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что задержанного за пьяное вождение чиновника из Югры лишат прав.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий