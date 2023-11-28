Замминистра МЧС попал в ДТП в центре Москвы

Заместитель министра МЧС России Анатолий Супруновский попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, авария произошла рядом с Домом правительства. Внедорожник Toyota Land Cruiser, который закреплен за МЧС, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Никто не пострадал, у Toyota от удара оторвалось боковое зеркало.

Отмечается, что после аварии машина с Супруновским уехала с места ДТП, потому что замминистра опаздывал в Белый дом. После этого водитель вернулся на место происшествия и стал дожидаться прибытия сотрудников Госавтоинспекции.

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