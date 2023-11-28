Задержанного за пьяное вождение чиновника из Югры лишат прав

Чиновника из Ханты-Мансийского автономного округа, задержанного за пьяное вождение, лишат водительских прав. На главу Березовского района Павла Артеева составили административный протокол по статье об отказе от медосвидетельствования, сообщили в пресс-службе управления МВД по Югре, передает издание «Подъем».

По данным полиции, в ночь на 25 ноября водитель 1986 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования, в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Помимо лишения водительских прав на срок до двух лет, санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей.

Артеев публично признался в пьяном вождении в своих соцсетях. Он рассказал о произошедшем, «чтобы не было слухов и недомолвок», и попросил прощения у жителей района. В комментариях пользователи выступили в поддержку чиновника, посчитав его поступок смелым.

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