Российский чиновник признался, что пьяным сел за руль

В Ханты-Мансийском автономном округе чиновник признался местным жителям, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Сообщение с признанием опубликовал в соцсетях глава Березовского района Павел Артеев, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Руководитель районной администрации заявил, что в ночь на 25 ноября его задержали сотрудники ГИБДД в поселке Березово. Артеев публично рассказал о произошедшем, «чтобы не было слухов и недомолвок», и попросил прощения у жителей района.

«Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения. Жаль, что понимаешь всю серьезность ситуации после совершенного деяния. Готов понести наказание, предусмотренное законом. Искренне сожалею о содеянном», — написал он.

В комментариях многие пользователи соцсетей выступили в поддержку Артеева, назвав его поступок смелым. По данным Shot, за рулем Hyundai Creta Артеев не справился с управлением и съехал в кювет, и после ДТП отказался от медосвидетельствования.

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