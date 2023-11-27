Ford Mondeo получит гибридную версию

У седана Ford Mondeo в Китае появится гибридная версия на основе турбомотора 1.5. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль получил колесные диски с со сниженным аэродинамическим сопротивлением и спортивные кресла с комбинированной обивкой. На панели приборов автомобиля предусмотрен вывод информации о работе гибридной системы. Также автомобиль получит набор электронных систем помощи водителю, в том числе адаптивный круиз-контроль и функцию автоматической парковки.

Под капотом седана — бензиновый турбомотор 1.5, работающий в паре с электродвигателем. Суммарная мощность силовой установки — 188 лошадиных сил. Цены на автомобиль не раскрываются до официального дебюта, который состоится 30 ноября.

До этого в Таиланде Toyota показала бюджетный пикап Hilux Champ с двумя вариантами длины колесной базы и тремя двигателями на выбор.

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