Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ford Mondeo получит гибридную версию

В Китае состоится дебют гибридного Ford Mondeo

close
100%
Ford

У седана Ford Mondeo в Китае появится гибридная версия на основе турбомотора 1.5. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль получил колесные диски с со сниженным аэродинамическим сопротивлением и спортивные кресла с комбинированной обивкой. На панели приборов автомобиля предусмотрен вывод информации о работе гибридной системы. Также автомобиль получит набор электронных систем помощи водителю, в том числе адаптивный круиз-контроль и функцию автоматической парковки.

Под капотом седана — бензиновый турбомотор 1.5, работающий в паре с электродвигателем. Суммарная мощность силовой установки — 188 лошадиных сил. Цены на автомобиль не раскрываются до официального дебюта, который состоится 30 ноября.

До этого в Таиланде Toyota показала бюджетный пикап Hilux Champ с двумя вариантами длины колесной базы и тремя двигателями на выбор.

Ранее стало известно, что в России начали продавать автомобили марки Rising.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий