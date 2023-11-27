Сибиряк протаранил на машине и обстрелял автомобиль бывшей жены

В Новосибирске мужчина на автомобиле протаранил Toyota Celica бывшей жены, а затем несколько раз выстрелил в машину. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в микрорайоне ОбьГЭС, при нападении на автомобиль мужчина использовал две машины. Сначала он врезался в стоящую Toyota Celica за рулем Toyota Hilux Surf, а затем вернулся уже на Lexus и несколько раз выстрелил в машину бывшей жены. Утверждается, что он при этом находился в нетрезвом состоянии.

В областном управлении МВД сообщили «АСТ-54», что после случившегося потерпевшая подала два заявления в полицию, по ним проводится проверка.

На фото с последствиями инцидента видно, что на правом борту Toyota Celica осталась глубокая вмятина, также у машины прострелено стекло.

Ранее в Калининградской области пристав избил бутылкой следователя МВД из-за проколотых шин на машине жены полицейского.