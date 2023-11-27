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Эксперт назвал автомобили, которые пострадают от снегопада сильнее всего

Автоэксперт Хайцеэр предупредил о риске поломок Volkswagen с DSG в снегопад

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В снегопад, когда водитель не может выехать из сугроба и вынужден буксовать на месте, наиболее сильно страдают автомобили с автоматическими трансмиссиями, прежде всего роботизированными. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Прежде всего от буксования страдают роботизированные трансмиссии. Особенно если это семиступенчатый «робот» DSG концерна Volkswagen с сухими сцеплениями. Можно вывести его из строя очень легко», — сообщил Хайцеэр «Газете.Ru».

При долгом буксовании в снегу начинают перегреваться любые автоматические трансмиссии, включая вариаторы, из-за слишком частых переключений и смены направления движения. Водителю, который не может выехать из сугроба, следует обратиться за помощью либо отложить поездку, предупредил эксперт.

«Автомобилям с минимальным дорожным просветом в снегопад труднее всего. Можно оторвать порог или бампер», — заключил Хайцеэр.

Ранее стало известно, что 40% россиян отложили покупку зимних шин.

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