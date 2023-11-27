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Автомобили Lada начнут красить в новые цвета

У моделей «АвтоВАЗа» появится два новых цвета до конца года

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Lada

«АвтоВАЗ» расширит цветовую палитру автомобилей Lada до конца 2023 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе российской автокомпании.

«В декабре 2023 года планируется начать применение «Платина» на Vesta, темно-серого «Борнео» на Granta и Niva Legend», — сообщил представитель «АвтоВАЗа».

Сейчас автомобили всех семейств Lada на заводе красят в белый «Ледниковый» и черный «Пантера». Для Granta также доступны серебристый металлик «Платина», а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».

Согласно данным с сайта компании, доплата за серебристый металлик «Платина» для Vesta составит 15 тыс. рублей. В конце ноября «АвтоВАЗ» во второй раз за месяц поднял цены на Lada Vesta, однако базовая стоимость седана не изменилась.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» не опроверг возможное закрытие проекта Lada X-Cross 5.

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