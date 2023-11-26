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Водитель, который ехал один, притворился пассажиром перед полицией

В Казахстане задержали пьяного водителя, который пытался притвориться пассажиром

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Анатолий Устиненко/РИА «Новости»

В Костанайской области Казахстана полиция задержала пьяного водителя без прав, который пытался убедить остановивших его сотрудников, что является пассажиром. Об этом сообщает КазТАГ.

Mercedes с 34-летним мужчиной за рулем патрульные полицейские остановили в городе Тобыл. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после остановки пересел на пассажирское кресло и заявил о том, что он пассажир. При этом мужчина находился в машине один.

Сотрудники полиции привлекли водителя к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд назначил ему 20 дней административного ареста. Mercedes-Benz, на котором он ехал, изъят и помещен на спецстоянку.

Ранее в Нижегородской области три автомобиля проехали через закрытый переезд за секунды до появления поезда.

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