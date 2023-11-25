В Санкт-Петербурге лишенный прав боец ММА сел за руль и был задержан полицией

В Санкт-Петербурге лишенного прав бойца ММА Умара Вахаева остановили, когда он ехал за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLS. Об этом сообщает «Mash на Мойке». Отмечается, что у него имелись признаки опьянения.

«Чемпион России по смешанным единоборствам попался в таком виде полицейским во второй раз. В его отношении возбудили уголовное дело — спортсмену грозит лишение свободы до года», — говорится в сообщении.

По данным канала, Вахаева отстраняли от вождения уже три раза. А несколько лет назад он попал в криминальную хронику из-за стрельбы на Южном шоссе. В октябре 2020 года в районное управление МВД по Фрунзенскому району поступила информация о выстрелах. Прибывшая опергруппа обнаружила и изъяла на месте две стреляные гильзы.

Вскоре инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились четыре человека. Среди задержанных оказался и боец ММА. Как показала экспертиза, гильзы относились к патронам самодельного пистолета калибра девять миллиметров.

До этого стало известно, что в городе Белово Кемеровской области полицейские задержали дебошира, повредившего два пассажирских автобуса и подравшегося с пассажирами. Мужчину задержала полиция. Его оштрафовали за мелкое хулиганство на 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии суд заключил под стражу полицейских, которых подозревают в том, что они подбросили наркотики автомобилисту.