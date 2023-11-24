Стали известны российские цены на большой китайский кроссовер Nio ES8

В январе 2024 года на российском рынке появятся электрические модели автокомпании Nio — ES6, ES7 и ES8. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «БорисХоф Вольт», которая их импортирует.

В частности, флагманский кроссовер ES8 будет продаваться за 16,3 млн рублей.

«Модели оснащены высоковольтными батареями емкостью 100 кВт.ч, позволяющими обеспечить запас хода более 500 км на одной зарядке в соответствии с европейским стандартом WLTP», — сообщили в компании.

Модели Nio имеют лидар, камеры, ультразвуковые датчики и прочие ассистенты движения.

Кросовер Nio ES 8 по габаритам сравним с Range Rover: длина новинки — 5099 мм, при колесной базе более трех метров. Автомобиль имеет шесть посадочных мест с двумя креслами на втором ряду. Машина снабжена двумя электромоторами: в приводе передней и задней осей, их мощность — 255 и 480 л.с. соответственно. С места до 100 км/ч Nio ES 8 ускоряется за 4,1 с.

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